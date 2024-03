Fogo do Ninho do Urubu ainda arde 5 anos depois da tragédia

Na definição do escritor irlandês James Joyce, a história é um pesadelo do qual estamos tentando acordar. No caso do incêndio que há cinco anos matou dez adolescentes no Ninho do Urubu, o centro de treinamento do Flamengo, a história é o dossiê criminal de uma culpa documentada. O déficit de responsabilização judicial condena os familiares dos rapazes mortos a um pesadelo perpétuo, do qual é impossível acordar.

O Flamengo joga no esquecimento. Seus dirigentes sabem que, no Brasil, quem aposta na falta de memória não costuma se arrepender. É contra esse pano de fundo que estreou na Netflix, nesta quinta-feira, a minissérie documental "O Ninho: Futebol & Tragédia". Nasceu de uma ideia original do UOL. Foi produzido por A Fábrica. A direção coube a Pedro Asbeg. Tem três preciosos episódios. Reconstituem, com sensibilidade e apuro técnico, uma história sobre o sofrimento que a imperfeição humana pode causar.

O sonho de jogar no maior e mais festejado clube do país foi carbonizado dentro de um contêiner-dormitório. O incêndio não brotou do acaso. O apagão veio antes do curto-circuito no aparelho de ar-condicionado. Numa troca de e-mails que virou notícia e recheio de processos judiciais, o Flamengo flertou com o homicídio. O clube agiu como um irresponsável autossuficiente.