Faltaram só 22 votos para Ulisses derrotar o general 'Nini'

Certa vez, voando de Macapá para Belém em meio a uma tempestade amazônica, por teimosia dele, o piloto lhe disse que não morremos por pouco (em 1992, também por teimosia, Ulisses acabaria desaparecendo para sempre no mar de Angra dos Reis, num acidente de helicóptero).

Madrugada dos ausentes, o fim do dia da esperança

Esse foi o título da minha matéria publicada pela Folha no dia seguinte sobre os 22 votos que faltaram para a aprovação da emenda, graças aos 113 parlamentares do PDS, o partido dos militares, que fugiram do plenário para se esconder em seus gabinetes, com medo de votar contra a vontade da imensa maioria dos 130 milhões de brasileiros da época. No caminho da fuga, foram xingados e chutados por jornalistas e populares, mas não reagiram.

O placar final de 298 votos a favor das Diretas Já, 65 contra e 3 abstenções, insuficientes para alcançar a maioria de dois terços para aprovar uma emenda constitucional.

Abaixo, trechos da matéria reproduzida no meu livro "Explode um Novo Brasil - Diário da Campanha das Diretas" (Editora Brasiliense, 1984), com o prefácio manuscrito por Ulisses Guimarães, que assina o nome com "i" e não com "y".

Pelo chão acarpetado do plenário da Câmara Federal, quando tudo acabou, os representantes de um povo derrotado no seu maior anseio pisavam as pétalas de crisântemos amarelos, que estes meses todos simbolizaram uma luta, um sonho, um encontro _ o grito de liberdade desta humilhada Nação brasileira.