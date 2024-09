Polícia abre inquérito para apurar lesão corporal de Datena contra Marçal

PGR denuncia deputados do PL por corrupção em emendas parlamentares. Josimar Maranhãozinho (MA), Bosco Costa (SE) e Pastor Gil (MA), integrantes do chamado baixo clero da Câmara, foram acusados dos crimes de corrupção passiva e organização criminosa. Segundo o colunista do UOL Aguirre Talento, Maranhãozinho teria sido gravado pela Polícia Federal manuseando caixas com dinheiro vivo. A denúncia é sigilosa e está sob relatoria do ministro do STF Cristiano Zanin, que já determinou a intimação dos acusados para apresentar defesa prévia. Depois disso, a Primeira Turma do STF deve julgar se transforma os alvos em réus. Segundo a denúncia, os parlamentares enviaram recursos para um município com o objetivo de obter o desvio e a devolução de R$ 1,6 milhão.

Fogo em Brasília quadruplica em poucas horas e se abre em novas frentes. O incêndio no Parque Nacional de Brasília, que começou no domingo com suspeita de uma ação criminosa, se alastrou com velocidade ontem deixando a capital federal debaixo de fumaça. Segundo o ICMBio, na manhã de ontem o fogo havia tomado 700 hectares do parque. Em poucas horas, das 11h até cerca de 16h, a área cresceu mais de três vezes, chegando a cerca de 3.000 hectares. As chamas cruzaram o rio Bananal e se dividiram em quatro frentes diferentes de queimadas. O incêndio já queimou parte da chamada mata de galeria, que protege os rios e causa mais preocupação em ambientalistas porque a sua destruição também coloca em risco a bacia hidrográfica da região. Saiba mais.

Lula sanciona projeto de desoneração da folha de pagamento. Depois de uma longa discussão no Congresso Nacional, o presidente sancionou ontem o texto que mantém a desoneração da folha de 17 setores da economia e de prefeituras de até 156 mil habitantes até o final deste ano. A proposta prevê a reoneração gradual a partir de 2025 - e até 2027 - e é resultado de um acordo entre o governo federal e o Congresso, que definiram medidas para compensar a perda de receita. A desoneração em 2024 substitui a contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de salários por uma taxação de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. A partir do ano que vem, os empresários passarão por uma cobrança que irá combinar uma parte da contribuição sobre a folha de salários com a taxação sobre a receita bruta.

Banco Central investiga se Banco Luso Brasileiro lavou dinheiro para o PCC. O Banco Luso depositou, em 2015, mais de R$ 20 milhões na conta de uma holding chamada MJS, que teve como sócios dirigentes de uma empresa de ônibus acusada de lavar dinheiro para o PCC, segundo investigação do Ministério Público de São Paulo. O BC é a autoridade monetária do país e fiscaliza a atuação das instituições financeiras, e a investigação faz parte da Operação Fim da Linha, deflagrada em abril deste ano. O Banco Luso diz desconhecer qualquer ação de supervisão do Banco Central, mas o UOL apurou que representantes da instituição e do BC fizeram duas reuniões informais sobre o assunto. Entenda o caso.

Seis filmes brasileiros estão pré-selecionados para concorrer ao Oscar. A produções "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles; "Cidade Campo", de Juliana Rojas; "Levante", de Lillah Halla; "Motel Destino", de Karim Aïnouz; "Saudade Fez Morada Aqui Dentro", de Haroldo Borges; e "Sem Coração", de Nara Normande e Tião foram escolhidos por uma comissão da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais para concorrer a uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar 2025. O eleito será anunciado no próximo dia 23 de setembro.