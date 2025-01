Fernanda Torres vence Globo de Ouro de melhor atriz por 'Ainda Estou Aqui'

Esta é a newsletter Pra Começar o Dia. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

A atriz brasileira Fernanda Torres foi premiada com o Globo de Ouro de melhor atriz por sua atuação no filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles. Fernanda fez história e se tornou a primeira brasileira a ganhar na categoria. Ela competia com as atrizes Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton, Kate Winslet e Pamela Anderson. Ao receber a estatueta das mãos de Viola Davis nesta madrugada nos Estados Unidos, Fernanda relembrou que sua mãe, Fernanda Montenegro, esteve no palco do Globo de Ouro 25 anos atrás, concorrendo por "Central do Brasil". Baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, "Ainda Estou Aqui" narra a história de Eunice Paiva, mãe do escritor, que enfrenta a violência do regime militar depois da prisão e do desaparecimento do marido. Saiba mais.

Chuvas deixam mais de 40 cidades em emergência em Minas Gerais. As fortes chuvas que atingem a região Sudeste do país já provocaram mortes e destruição em municípios de Minas Gerais. O Instituto Nacional de Meteorologia aponta que 41 cidades estão em situação de emergência ou calamidade pública e outros 600 municípios mineiros estão sob alerta de perigo potencial. Onze pessoas já morreram em decorrência do atual período chuvoso e o número de desabrigados — com necessidade de abrigo público — é de 173. Há ainda 1.225 pessoas desalojadas no estado.