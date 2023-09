Toffoli anula provas de leniência da Odebrecht e diz que prisão de Lula foi "armação"

O magistrado, em uma decisão de 135 páginas, tomou como base diálogos revelados pela Operação Spoofing, nas quais se apontou um conluio entre o então juiz da Lava Jato e atual senador, Sergio Moro (União-PR), com procuradores da operação em Curitiba.

Essas mensagens foram obtidas pelo hacker Walter Delgatti e posteriormente publicadas em reportagens do The Intercept, dando origem ao que se chamou de Vaza Jato. Elas levaram à anulação de condenações do ex-presidente Lula, abrindo caminho para ele se deixar a prisão e retomar os direitos políticos, o que lhe permitiu disputar e vencer as eleições presidenciais de 2022.

"Pela gravidade das situações estarrecedoras postas nestes autos, somadas a outras tantas decisões exaradas pelo STF e também tornadas públicas e notórias, já seria possível, simplesmente, concluir que a prisão do reclamante, Luiz Inácio Lula da Silva, até poder-se-ia chamar de um dos maiores erros judiciários da história do país", disse Toffoli.

"Tratou-se de uma armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado por meios aparentemente legais, mas com métodos e ações contra legem (contra a lei)", reforçou o ministro do STF.

O recurso de Lula julgado por Dias Toffoli, indicado pelo petista ao Supremo em 2009, foi apresentado pelo ex-advogado de Lula e hoje ministro do STF Cristiano Zanin, também indicado pelo petista a uma cadeia na Suprema Corte.

Toffoli destacou ainda que, "sem medo de errar, foi o verdadeiro ovo da serpente dos ataques à democracia e às instituições que já se prenunciavam em ações e vozes desses agentes contra as instituições e ao próprio STF".