Nova morte confirmada: sobe para 6 o número de óbitos pelas chuvas em MG

O corpo da vítima, que estava no banco de trás, foi encontrado dentro do carro, a 200 metros do local onde ocorreu o acidente. Após os trabalhos periciais, seu corpo será entregue à funerária e aos familiares.

Outras mortes

Defesa Civil contabiliza mortes. Além da morte em Coronel Pacheco, o boletim da Defesa Civil, que une informações desde 26 de setembro deste ano, aponta outras cinco mortes registradas em Uberlândia (1), Ipanema (3) e em Maripá de Minas (1).

Municípios em situação de anormalidade. No total, 31 municípios são considerados em "situação de anormalidade" por conta das fortes chuvas. E, além das mortes, já são 148 desabrigados e 990 desalojados.

O boletim também aponta que deve continuar chovendo no estado: "Quarta-feira, dia de Natal, com as típicas pancadas de verão em grande parte de Minas Gerais. As chuvas tendem a ocorrer em forma de pancadas isoladas, preferencialmente a partir da tarde".