Coreia do Norte expulsa soldado norte-americano por cruzar fronteira ilegalmente

As autoridades decidiram expulsar King de acordo com a lei do país, afirmou a KCNA, mas não especificou como, quando ou para onde ele seria expulso.

O Departamento de Estado dos EUA e a Casa Branca não puderam ser contatados imediatamente para comentar o assunto.

King, um soldado do Exército, entrou repentinamente na Coreia do Norte vindo do Sul em 18 de julho, enquanto fazia uma visita civil à Área de Segurança Conjunta na fronteira fortificada entre as vizinhas.

Houve várias tentativas de soldados norte-americanos estacionados na Coreia do Sul de desertar para a Coreia do Norte, mas a expulsão de King foi relativamente rápida em comparação com outros que passaram anos antes de serem liberados do país recluso.