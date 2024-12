Wall Street fecha no azul, impulsionada por empresas de tecnologia

A bolsa de Nova York fechou no azul, nesta segunda-feira (23), impulsionada pelos ganhos da Nvidia e de outros grandes valores tecnológicos, em uma semana de festas de fim de ano, que se anuncia tranquila.

O Dow Jones, o índice principal da bolsa, fechou em alta de 0,2%, a 42.906,95 pontos, enquanto o ampliado S&P 500 subiu 0,7%, a 5.974,07, e o tecnológico Nasdaq saltou 1,0%, a 19.764,89.

As ações sofreram pressão desde cedo devido às preocupações com o aumento do rendimento dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que impedem os ganhos de fim de ano em um período historicamente forte no calendário.