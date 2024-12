Deputado aciona MP contra Derrite por viagens em meio à crise na segurança

O deputado Reis (PT-SP) pediu ao MP-SP que instaure um inquérito civil para investigar viagens feitas pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, em meio à escalada da violência policial no estado.

O que aconteceu

A ação cita uma viagem feita a São Roque, em 5 de dezembro, enquanto acontecia um encontro entre secretários de todo o país em Brasília. Segundo a revista Piauí, Derrite compareceu apenas no fim do primeiro dia do evento.

No documento, o deputado ressalta o aumento da violência policial em São Paulo. "Enquanto está recebendo sua remuneração mensal como Secretário de Estado, a segurança pública em São Paulo encontra-se cada vez pior. Criminalidade crescendo, violência policial aumentando e os cidadãos cada vez mais desprotegidos e preocupados", diz um trecho.