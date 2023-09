Coreia do Norte aprova emenda constitucional sobre política nuclear e cita provocações dos EUA

"A política de construção de força nuclear da RPDC se tornou permanente como a lei básica do Estado, que ninguém tem permissão para desrespeitar com nada", disse o líder Kim Jong Un, dirigindo-se ao Parlamento. RPDC são as iniciais do nome oficial do país, República Popular Democrática da Coreia.

Kim continuou enfatizando "a necessidade de avançar com o trabalho para aumentar exponencialmente a produção de armas nucleares e diversificar os meios de ataque nuclear e implantá-los em diferentes serviços".

Ele ainda disse que os exercícios militares dos EUA e a instalação de recursos estratégicos na região são provocações extremas.

O Ministério da Unificação da Coreia do Sul disse que a Constituição revisada mostra a "forte vontade" de Pyongyang de não abandonar seu programa nuclear.

"Mais uma vez, enfatizamos que a Coreia do Norte enfrentará o fim de seu regime se usar armas nucleares", advertiu em um comunicado.

A emenda ocorre um ano depois que a Coreia do Norte consagrou oficialmente em lei o direito de usar ataques nucleares preventivos para se proteger, uma medida que, segundo Kim, tornará seu status nuclear "irreversível".