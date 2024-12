Vídeo de 2018 mostra ponte MA-TO com buracos, rachaduras e ferragem exposta

A reportagem foi conduzida pelo jornalista Josivaldo Salles, publicada à época no Facebook do portal Estreito em Foco, e republicada nesta segunda-feira.

O material foi produzido após denúncias de moradores e motoristas que passavam diretamente pelo local e temiam por uma tragédia.

As imagens são provas concretas de que o problema já era uma preocupação de todos os usuários da ponte, menos dos responsáveis pela avaliação e manutenção. De lá pra cá não foram realizados quaisquer serviço de reparos.

Elmodan Gregorio, professor e proprietário do Estreito em Foco

Desastre já estava acontecendo

A coluna mostrou as imagens do vídeo ao perito Marcelo Daniel Melo, presidente do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias em Engenharia em Alagoas.

A ponte Juscelino Kubitscheck de Oliveira, que liga Aguiarnopólis (TO) e Estreito (MA) cedeu na manhã deste domingo (22) Imagem: Reprodução

Ele explica que as corrosões mostradas no vídeo são o início de um processo de "danos maiores futuros". "Isso ocorreu em razão das infiltrações que foram acontecendo. Elas são silenciosas, mas quando aparecem, já está ocorrendo o desastre", diz.