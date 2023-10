Itália planeja possível desocupação em região próxima de supervulcão perto de Nápoles

Por Angelo Amante

ROMA (Reuters) - O governo italiano está planejando uma possível retirada em massa de dezenas de milhares de pessoas que vivem ao redor do supervulcão Campi Flegrei, perto de Nápoles, disseram autoridades nesta quinta-feira.

As novas medidas, que incluem um esquema para verificar a resistência dos edifícios na área após meses de repetidos terremotos, serão discutidas numa reunião de gabinete no final do dia, informou um comunicado do governo.