Enviado dos EUA é esperado em Beirute para tentar avançar cessar-fogo

A diplomacia de cessar-fogo de Washington voltou ao foco enquanto seu aliado Israel intensifica sua ofensiva. Os ataques israelenses em dois bairros de Beirute mataram seis pessoas, incluindo pelo menos uma autoridade sênior do Hezbollah, no último domingo, a primeira vez que Israel atacou áreas centrais da capital em mais de cinco semanas.

As potências mundiais afirmam que um cessar-fogo no Líbano deve ser baseado na Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU, que encerrou a guerra de 2006 entre Israel e o Hezbollah. Seus termos exigem que o Hezbollah, apoiado pelo Irã, transfira armas e combatentes para o norte do rio Litani, cerca de 30 kms ao norte da fronteira israelense.

Israel tem desferido grandes golpes contra o Hezbollah desde que lançou uma ofensiva contra o grupo em setembro, matando seu líder Sayyed Hassan Nasrallah e bombardeando o Líbano com ataques aéreos. O Hezbollah continuou a disparar foguetes contra o norte de Israel, onde as sirenes soaram novamente nesta segunda-feira.

O Hezbollah apresentou notas sobre a proposta de cessar-fogo dos EUA ao presidente do Parlamento libanês, Nabih Berri, que não obstruiria uma trégua, disse a autoridade sênior libanesa.

Mas o Líbano se opôs a uma proposta para expandir um comitê de monitoramento do cessar-fogo para incluir possivelmente a Alemanha ou o Reino Unido.

"Se, por exemplo, aparecer uma instalação do Hezbollah, quem a desmantelará?", disse a autoridade, acrescentando: "O lado libanês quer que o Exército (libanês) lide com isso".