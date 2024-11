Josias: Milei veio ao G20 para servir de estorvo, uma espécie de mini-Trump

A participação de Javier Milei, presidente da Argentina, no G20 tem apenas um intuito: atrapalhar o encontro dos principais líderes mundiais no Brasil, como se quisesse exercer o papel reservado a Donald Trump, disse o colunista Josias de Souza no UOL News desta segunda (18).

Josias destacou o cumprimento "seco" entre Lula e Milei no MAM (Museu de Arte Moderna) do Rio de Janeiro, local da cerimônia de abertura do evento. Para o colunista, o gesto reflete a intenção do líder argentino em conturbar o G20. A Argentina foi o único dos 19 países que compõem o G20 que não aderiram à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza até o domingo. Milei assinou o documento apenas nesta segunda-feira, após a oficialização do grupo.