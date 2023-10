Rússia espera visita de Maduro à medida que relações com Venezuela se aprofundam

Por Vladimir Soldatkin e Olesya Astakhova

MOSCOU (Reuters) - A Rússia espera uma visita do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, à medida que os dois produtores de petróleo aprofundam sua cooperação e as empresas russas buscam investir mais no país sul-americano, disse o responsável pelo petróleo do presidente Vladimir Putin nesta segunda-feira.

A Venezuela possui as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo e a Rússia é o segundo maior exportador de petróleo do mundo. Uma fonte familiarizada com os planos disse à Reuters, sob condição de anonimato, que a visita de Maduro será realizada até o final do ano.