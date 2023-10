Palestinos entram em confronto com forças de Abbas na Cisjordânia após ataque a hospital em Gaza

Na Cisjordânia, para onde Abbas regressava nesta terça-feira após cancelar uma reunião na Jordânia com o presidente dos EUA, Joe Biden, centenas de manifestantes marcharam na Praça Manara, no centro de Ramallah, com alguns a gritar em apoio aos líderes militantes do Hamas.

Os confrontos com as forças de segurança palestinas também eclodiram nas cidades de Nablus, Tubas e Jenin, na Cisjordânia, segundo testemunhas. Jenin é uma cidade do norte que foi o foco de grandes operações militares israelenses no início deste ano.

A eclosão dos protestos na Cisjordânia realça o sentimento de longa data de raiva dos palestinos contra Abbas, cujas forças há muito enfrentam críticas por coordenarem com Israel a segurança no território.

