Tribunal livra militares que mataram músico e catador com 82 tiros no Rio

Em abril, o presidente do STM, Francisco Joseli Parente Camelo, disse que a Corte não tem o objetivo de agradar a opinião pública e que o Exército não iria ficar desacreditado caso os militares fossem absolvidos.

O STM é composto por 15 ministros, sendo dez militares das Forças Armadas e cinco civis. Os militares são oficiais generais do último posto, sendo quatro do Exército, três da Marinha e três da Força Aérea. Dentre os civis, três são da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), um é oriundo da magistratura e o outro é quadro do Ministério Público.

Defesa alegou estresse

No dia 7 de abril de 2019, Evaldo estava com a família a caminho de um chá de bebê quando passou por patrulha na região da Vila Militar em Guadalupe, na zona norte do Rio, onde foi alvo dos disparos. Segundo a Procuradoria de Justiça Militar no Rio de Janeiro, não houve ordem para o carro parar e não havia posto de bloqueio ou blitz na via.

O catador Luciano Macedo, que passava a pé, também foi atingido e morreu dias depois. Segundo Dayana Fernandes, viúva de Macedo, o marido tentou ajudar Evaldo após o carro ser alvejado.

Em fevereiro, quando começou o julgamento do recurso dos militares no STM advogado Rodrigo Roca, que defende os militares, afirmou que a ação foi um "erro plenamente justificado pelas circunstâncias". Segundo o defensor, os militares agiram em legítima defesa por entenderem que estavam em confronto em uma área de conflito; eles teriam sido informados sobre um assalto na região e entrado em confronto com bandidos, que fugiram. Na perseguição, teriam confundindo o carro do músico, que estaria baleado, com o dos criminosos.