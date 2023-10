China limitará exportações de grafite, material usado em baterias de carros elétricos

"O governo sul-coreano se comunicará de perto... para evitar interrupções na produção do setor de baterias de íon-lítio", disse o ministro da Indústria da Coreia do Sul, Ahn Duk-geun.

O principal porta-voz do governo do Japão, Hirokazu Matsuno, disse na sexta-feira que o país planeja perguntar à China sobre as "políticas operacionais" das novas medidas e "tomará as medidas apropriadas" se elas violarem as regras da Organização Mundial do Comércio.

As ações dos fabricantes de veículos e baterias de energia nova da China subiram após o anúncio.

Analistas disseram que não está claro o impacto que as novas medidas sobre o grafite terão no curto prazo.

"Esse controle não é uma proibição total, e não houve impacto significativo em nenhum setor durante o controle temporário anterior", disse Ivan Lam, analista sênior da Counterpoint Research.

Os preços do grafite natural em flocos estavam em 3.950 iuanes (539,62 dólares) a tonelada métrica nesta semana, uma queda de 25,5% em relação ao início deste ano, devido à queda na demanda do setor de veículos elétricos, de acordo com a Mysteel.