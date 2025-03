Bolsonaro vai ao banco dos réus algemado à fabulação do complô

Em poucos dias, a excursão de Bolsonaro pelos nove círculos do inferno fará escala numa ação penal. Desde o início da semana, advogados do capitão e dos seus cúmplices visitam ministros da Primeira Turma do Supremo para entregar memoriais com resumos das teses da defesa. Os textos embaralham questões processuais sem distribuir cartas sobre o mérito.

Em julgamento que começa na terça-feira, Bolsonaro chegará ao banco dos réus ainda algemado à tese da perseguição —uma fabulação que reduz tudo a um complô do sistema e da imprensa sensacionalista. A versão do complô é sedutora.

Seria melhor ficar com a maledicência, com a perfídia humana do que ter que constatar que tudo o que está na cara —os indícios, os documentos, as mensagens, os áudios, os vídeos— não pode ser um conjunto de anomalias da lei das probabilidades conspirando contra um mito inocente e seus seguidores ingênuos.