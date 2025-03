OAB-RJ pede expulsão de advogado que fez ofensas racistas contra juíza

A Corregedoria da OAB-RJ (Ordem Brasileira dos Advogados do Rio de Janeiro) pediu a exclusão do advogado José Francisco Barbosa Abud, que fez ofensas racistas em uma petição à juíza Helenice Rangel, da 3.ª Vara Cível de Campos dos Goytacazes do TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro).

O que aconteceu

Advogado teve "conduta incompatível com a advocacia", defende OAB-RJ. Em nota, o órgão afirmou que pediu cassação do registro profissional de José Francisco Abud, justificada pela atitude e pela prática de "crime infamante, que gerou comoção na sociedade". Além disso, a Corregedoria pediu suspensão preventiva das atividades do advogado.

"Magistrada afrodescendente com resquícios de senzala", escreveu advogado sobre juíza. Em petição oficial, Abud declarou também que a juíza poderia ter suas decisões alteradas por "recalque ou memória celular dos açoites". Em outro trecho do mesmo documento, cita "infundadas decisões prevaricadoras proferidas por bonecas admoestadas das filhas das Sinhás das casas de engenho".