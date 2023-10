Lula diz que conflito entre Israel e Hamas é genocídio, e não guerra

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira que a escalada do conflito nas últimas semanas entre Israel e o grupo militante palestino Hamas não se trata de uma guerra, mas um "genocídio" que já levou à morte de milhares de crianças.

"É muito grave o que está acontecendo nesse momento no Oriente Médio", disse Lula em discurso durante instalação do Conselho da Federação, no Palácio do Planalto.

"Não se trata de ficar discutindo quem está certo ou quem está errado. O problema é que não é uma guerra, é um genocídio que já matou quase 2 mil crianças que não têm nada a ver com essa guerra, que são vítimas", acrescentou.