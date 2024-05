Leite nega ter afrouxado leis ambientais e rejeita pecha de negacionista

A nomeação do Pimenta nos dá uma voz a mais. É o Rio Grande do Sul com assento privilegiado lá [em Brasília]. Ele é o embaixador do RS para defender nossos interesses no governo federal.

Ele disse esperar que Pimenta atue para ampliar os termos da suspensão da dívida do estado com a União. O governo Lula, com apoio do Congresso, suspendeu o pagamento de parcelas do montante total e dos juros da dívida do RS por três anos, o que libera R$ 23 bilhões nos cofres gaúchos. Leite defende, porém, que as parcelas correspondentes a esse período de três anos sejam perdoadas, e não somadas ao estoque final.

Lula e Haddad [ministro da Fazenda] têm sido sensíveis, mas nesse tema, eu esperava mais. Não basta postergar a dívida, precisamos da quitação. Confio que o ministro [Pimenta] vai nos ajudar a resolver essa questão.

O Rio Grande do Sul é um dos estados mais endividados do país, com uma dívida total de R$ 104 bilhões. O governo federal é o principal credor —a dívida do estado com a União era de R$ 92,8 bilhões no final de 2023.

Leite afirmou que o ajuste fiscal do estado no seu governo visava melhorar as contas públicas e permitir investimentos. Segundo ele, se não fossem as reformas, o estado hoje teria uma capacidade ainda menor de responder à tragédia.

"Fazem parte das fake news e da desinformação as manchetes e recortes para mobilizar nas redes", diz governador. Ele se referia a uma entrevista concedida à Folha de S.Paulo, pela qual foi criticado por afirmar que estudos alertaram sobre as enchentes, "mas o governo também vive outras agendas".