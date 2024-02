Hamas não deve rejeitar cessar-fogo, mas exigirá retirada israelense, diz fonte

A autoridade palestina afirmou que o texto de Paris prevê uma primeira fase com duração de 40 dias, durante a qual os combates cessariam enquanto o Hamas libertaria os civis restantes dentre os mais de 100 reféns que ainda mantém em seu poder. Nas fases seguintes, haveria a libertação dos soldados israelenses e a entrega dos corpos dos reféns mortos.

"Tenho expectativa de que o Hamas não rejeite o documento, mas também pode não fechar um acordo decisivo", disse a autoridade palestina, falando sob condição de anonimato.

"Em vez disso, minha expectativa é que eles enviem uma resposta positiva e reafirmem suas exigências: para que o acordo seja assinado, ele deve garantir que Israel se comprometa a acabar com a guerra em Gaza e se retire completamente do enclave."

Uma pausa tão longa seria a primeira desde 7 de outubro, quando os combatentes do Hamas atacaram Israel, matando 1.200 pessoas e capturando 253 reféns, precipitando uma ofensiva israelense que devastou grande parte de Gaza. Autoridades de saúde no enclave disseram na quinta-feira que o número de mortos confirmados havia subido para mais de 27.000, com milhares de outros mortos ainda sob os escombros.

A única pausa nos combates até o momento, no final de novembro, durou apenas uma semana. As agências de ajuda internacionais pediram uma pausa prolongada para aliviar a catástrofe humanitária no enclave, onde quase toda a população de 2,3 milhões de pessoas ficou desabrigada.

A grande diferença entre os dois lados parece ser sobre o que aconteceria após qualquer trégua acordada. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu não retirar as tropas até a "vitória total", que ele define como a erradicação do Hamas.