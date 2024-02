Hamas propõe trégua de 135 dias em Gaza com retirada total de Israel

De acordo com um documento preliminar visto pela Reuters, a contraproposta do Hamas prevê três fases na trégua, com duração de 45 dias cada. Os extremistas trocariam os reféns israelenses restantes que capturaram em 7 de outubro por prisioneiros palestinos. A reconstrução de Gaza seria iniciada, as forças israelenses se retirariam completamente e corpos e restos mortais seriam trocados.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, chegou durante a noite em Israel depois de se reunir com os líderes dos mediadores Catar e Egito, em uma tentativa de chegar a uma trégua prolongada.

Uma fonte próxima às negociações disse que a contraproposta do Hamas não exigia a garantia de um cessar-fogo permanente desde o início, mas que o fim da guerra teria que ser acordado durante a trégua, antes que os últimos reféns fossem libertados.

De acordo com o documento, durante a primeira fase de 45 dias, todas as mulheres israelenses reféns, os homens com menos de 19 anos e os idosos e doentes seriam libertados, em troca da libertação de mulheres e crianças palestinas das prisões israelenses. Israel também retiraria suas tropas das áreas povoadas durante a primeira fase.

A implementação da segunda fase não começaria até que as partes concluíssem "conversas indiretas sobre os requisitos necessários para encerrar as operações militares mútuas e retornar à calma total".

A segunda fase incluiria a libertação dos reféns masculinos restantes e "a retirada das forças israelenses para fora das fronteiras de todas as áreas da Faixa de Gaza".