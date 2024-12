Dominique Pelicot é condenado a 20 anos em julgamento histórico de estupro coletivo na França

Gisele, de 72 anos, tornou-se um símbolo de coragem e resiliência feminina durante o julgamento de três meses, e muitos apoiadores do lado de fora do tribunal na cidade de Avignon, no sul do país, aplaudiram quando as notícias sobre os veredictos de culpa foram divulgadas.

Dominique Pelicot, que foi casado com Gisele por 50 anos, se declarou culpado das acusações e um painel de cinco juízes o condenou à pena máxima de 20 anos de prisão, conforme solicitado pelos promotores.

O tribunal considerou 46 dos outros réus culpados de estupro, dois culpados de tentativa de estupro e dois culpados de agressão sexual, aplicando sentenças de três a 15 anos de prisão, menos do que os quatro a 18 anos pedidos pela promotoria.

Todos os réus têm 10 dias para decidir se vão recorrer, e a advogada de Dominique Pelicot disse que seu cliente estava considerando a possibilidade.

Muitos dos acusados negaram as acusações, dizendo que achavam que se tratava de um jogo sexual consensual orquestrado pelo casal e argumentando que não era estupro se o marido aprovasse.

Dominique Pelicot, de 72 anos, negou ter enganado os homens, que ele havia conhecido online, dizendo que eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. "Eu sou um estuprador como os outros nesta sala", disse ele durante depoimento.