PF faz buscas para apurar desvios em cota parlamentar de Jordy e Sóstenes

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (19) operação para apurar um esquema de desvios na cota parlamentar dos deputados bolsonaristas Carlos Jordy (PL-RJ) e Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).

A operação foi autorizada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino. Estão sendo cumpridos seis mandados de buscas no Rio de Janeiro, Distrito Federal e Tocantins, contra assessores e pessoas suspeitas de serem laranjas do esquema.

Dino não autorizou o cumprimento de mandados nos endereços dos parlamentares.