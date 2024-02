Um por todos, todos por um, diz primeiro-ministro da Polônia em recado aos EUA

Alan Charlish John Irish

PARIS (Reuters) - Não há alternativa à parceria entre a Europa, a OTAN e os Estados Unidos para enfrentar os crescentes riscos de segurança, disse o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, nesta segunda-feira, à medida que crescem os receios de um desligamento de Washington.

Tusk chegou a Paris como parte de uma viagem que também o levará a Berlim, em busca de laços mais estreitos com as duas maiores potências da Europa em um momento em que a guerra na Ucrânia entra no seu terceiro ano e as capitais europeias olham para a possibilidade de Donald Trump regressar à Casa Branca.