Empresa do Tennessee é acusada de usar trabalho infantil para limpar abatedouros

Os equipamentos que foram limpos pelos jovens incluíam máquinas usadas para dividir as cabeças de animais abatidos e serras de cortar carne. É ilegal contratar pessoas com menos de 18 anos para fazer esses trabalhos, disse o Departamento do Trabalho.

“A contratação de crianças para ocupações perigosas é uma violação flagrante da Lei de Padrões de Trabalho Justos que nunca deveria ocorrer”, afirmou a procuradora do Trabalho, Seema Nanda, em comunicado.

“O Departamento do Trabalho continua usando todos os recursos legais disponíveis para proteger trabalhadores e acabar com violações de trabalho infantil.”

Os donos da empresa, Dale Burns e Michelle Burns, e seus representantes não responderam ao pedido por comentários. Representantes da Seaboard Triumph e da Perdue Farm não retornaram ligações telefônicas em um primeiro momento.

O Departamento do Trabalho pediu que a Corte Distrital do Distrito Norte de Iowa impusesse uma ordem de restrição temporária à Fayette Janitorial, para impedir a empresa de usar “trabalho infantil opressivo”.

(Reportagem de Rich McKay em Atlanta)