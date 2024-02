Lula diz que discutiu conflitos em Gaza e na Ucrânia em encontro com Blinken

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira, em publicação no X, que discutiu os conflitos na Ucrânia e em Gaza com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, durante visita do diplomata norte-americano ao Palácio do Planalto.

"Recebi o Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. Conversamos sobre o G20, a iniciativa pela melhoria da condição dos trabalhadores que lançamos com o presidente Biden, a proteção do meio ambiente, a transição energética, a ampliação dos laços de investimento e cooperação entre nossos países e sobre a paz na Ucrânia e em Gaza", disse Lula na rede social.

O encontro ocorreu em meio a uma crise diplomática entre Brasil e Israel deflagrada após Lula comparar a ofensiva israelense em Gaza com o genocídio nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Israel disse na segunda-feira que Lula não é bem-vindo no país até que recue nos comentários.