Secretária do Tesouro dos EUA virá ao Brasil para reunião do G20 e irá ao Chile

Durante suas reuniões no Brasil, Yellen irá "reiterar o apoio resoluto da América à Ucrânia, enquanto marca o segundo aniversário da invasão ilegal da Rússia", disse o Tesouro norte-americano.

O Tesouro dos EUA disse que Yellen reafirmará o compromisso do governo Biden em fornecer à Ucrânia "o apoio necessário para sustentar sua defesa, negar à Rússia acesso ao dinheiro e armas de que necessita para travar sua guerra ilegal e responsabilizar a Rússia".

Biden disse a repórteres na terça-feira que os EUA anunciarão um grande pacote de sanções contra a Rússia na sexta-feira em resposta à morte do líder opositor russo Alexei Navalny e à guerra na Ucrânia.

As sanções mais recentes à Rússia visarão uma série de itens, incluindo as bases industrial e de defesa do país, juntamente com fontes de receita para a economia, disse o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan.

Yellen trabalhará com suas contrapartes para fortalecer a coordenação e colaboração no apoio à Ucrânia e na punição à Rússia, acrescentou.

Ela também coordenará com os pares do G20 para abordar "as consequências humanitárias e econômicas do conflito no Oriente Médio e contrapor atores regionais desestabilizadores", acrescentou, sem mencionar especificamente Israel ou Gaza.