United Airlines será a primeira aérea dos EUA a retomar voos para Israel desde início da guerra

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - A United Airlines disse nesta quarta-feira que planeja retomar voos diretos dos Estados Unidos para Israel no começo do próximo mês, tornando-se a primeira companhia aérea norte-americana a fazê-lo desde o ataque de 7 de outubro de militantes do Hamas no sul de Israel.

United, American Airlines e Delta Air Lines suspenderam os serviços dos EUA para Israel em outubro após o ataque.