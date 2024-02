Ao menos 4 pessoas morrem em temporal no Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO (Reuters) -Ao menos 4 pessoas morreram e várias estavam desaparecidas após um temporal que atingiu o Estado Rio de Janeiro na noite de quarta-feira, informou o Corpo de Bombeiros do Estado nesta quinta-feira.

As chuvas também castigaram a capital fluminense, onde acontece a reunião de chanceleres do G20, mas o encontro, que termina nesta quinta-feira, não foi afetado pelo temporal.

Uma das vítimas, uma criança, morreu após o desabamento de uma casa no município em Japeri, na Baixada Fluminense. De acordo com os bombeiros, outras duas pessoas também morreram em Nova Iguaçu, também na Baixada, em decorrência do temporal. A quarta vítima do temporal é uma mulher que morreu em um deslizamento de terra que atingiu um prédio de três andares na cidade de Barra do Piraí, no interior do Estado. Os bombeiros ainda buscam por três pessoas que estariam soterradas embaixo deste edifício.