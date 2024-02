Com espaçonave particular, EUA se aproximam da primeira tentativa de pouso na Lua em meio século

O veículo está carregando um conjunto de instrumentos científicos e demonstrações de tecnologia para a Nasa e vários clientes comerciais projetados para operar por sete dias com energia solar antes que o Sol se ponha sobre o local de pouso.

A carga útil da Nasa se concentrará na coleta de dados sobre as interações do clima espacial com a superfície da Lua, radioastronomia e outros aspectos do ambiente lunar para futuros pousos e o retorno planejado de astronautas da Nasa no final da década.

A espaçonave sem tripulação está circulando a Lua a cerca de 92 km acima da superfície lunar desde que entrou em órbita na quarta-feira, seis dias após ter sido lançada por um foguete SpaceX Falcon 9 do Centro Espacial Kennedy da Nasa em Cabo Canaveral, na Flórida.

A Odysseus permaneceu "em excelente estado de saúde" enquanto continuava a orbitar a Lua, a cerca de 384.000 km da Terra, transmitindo dados de voo e imagens lunares para o centro de controle de missão da Intuitive Machines em Houston, informou a empresa na quarta-feira.

Se o pouso for bem-sucedido, a missão IM-1 representará a primeira descida controlada à superfície lunar por uma espaçonave dos EUA desde a Apollo 17 em 1972, quando a última missão lunar tripulada da Nasa pousou lá com os astronautas Gene Cernan e Harrison Schmitt.

Até hoje, naves espaciais de apenas quatro outros países já pousaram na Lua: a antiga União Soviética, a China, a Índia e, mais recentemente, no mês passado, o Japão. Os Estados Unidos são os únicos que já enviaram seres humanos à superfície lunar.