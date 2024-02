Guerra na Ucrânia entra no 3º ano com ajuda militar dos EUA em risco

Por Humeyra Pamuk e Patricia Zengerle

WASHINGTON (Reuters) - As principais autoridades do governo do presidente Joe Biden passaram o último fim de semana na Europa tentando acalmar o nervosismo com a perspectiva do fim da ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia, assegurando aos aliados, à medida que a guerra entra em seu terceiro ano, que Washington, de alguma forma, vai manter seu apoio.

Apenas dois dias depois, o presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, o republicano Mike Johnson, que até agora tem bloqueado a aprovação de um projeto de lei que inclui 60 bilhões de dólares em novos recursos para a Ucrânia, publicou uma foto sua sorrindo com o ex-presidente Donald Trump, que se opõe à ajuda para Kiev.