Mãe de Navalny acusa investigadores russos de planejarem enterrá-lo em segredo

MOSCOU (Reuters) - A mãe de Alexei Navalny, Lyudmila, acusou investigadores russos nesta quinta-feira de planejarem enterrar seu filho em segredo, sem um funeral, e disse não concordar com isso.

"Eles querem que isso seja feito em segredo, sem despedida. Eles querem me levar à beira do cemitério, a um túmulo novo e dizer: aqui jaz seu filho. Eu não concordo com isso", disse, em um vídeo publicado no YouTube.

Não houve resposta dos investigadores russos em um primeiro momento.