PF mira em servidor da ANP em operação que investiga corrupção na agência reguladora

"O investigado estaria contando com auxílio de terceiros sem vínculo funcional com a ANP, mas que se passavam por supostos servidores, e, munidos com informações sigilosas, estariam solicitando vantagens indevidas a agentes regulados da referida autarquia federal", disse a Polícia Federal em nota.

O funcionário da ANP alvo da operação desta quinta foi afastado de suas funções pela Justiça até o desfecho das investigações.

Em nota, a ANP afirmou que, como as investigações estão em curso, não pode fornecer mais detalhes, ao mesmo tempo que afirmou que "emprega total empenho na colaboração com as investigações" e que "não admite desvios de conduta e tomará as medidas cabíveis ao final da investigação".

"A investigação teve início por iniciativa da própria ANP, que acionou os órgãos competentes para a realização do procedimento investigativo", acrescentou o órgão regulador.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)