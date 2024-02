Daniel Alves é condenado a 4 anos e meio de prisão por estupro na Espanha e vai recorrer

"A sentença considera que foi provado que a vítima não consentiu e que há provas, além do testemunho da requerente, para considerar o estupro provado", disse o tribunal -- a Audiência Provincial de Barcelona -- em um comunicado.

Assim que terminar a pena de prisão, Daniel Alves também enfrentará cinco anos sob liberdade condicional.

Mas em breve ele poderá solicitar licença por curtos períodos da prisão perto de Barcelona, onde está detido, depois de cumprir um quarto da pena e outros requisitos, disse uma autoridade do tribunal.

O promotor havia pedido uma pena de nove anos de prisão para Daniel Alves e a vítima solicitou 12 anos, mas o tribunal decidiu por quatro anos e meio, dizendo considerar um fator atenuante que ele tenha optado por pagar à vítima indenização independentemente do resultado do julgamento.

Daniel Alves também tentou usar como atenuante o fato de estar bêbado, mas a Justiça rejeitou.

Sua advogada, Inés Guardiola, disse aos repórteres do lado de fora do tribunal que a equipe jurídica vai recorrer e que defenderá a inocência do brasileiro até o fim.