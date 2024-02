Alemanha entra para o clube de países da maconha legalizada

A produção de maconha em maior escala, mas ainda não comercial, será permitida aos membros dos chamados clubes de cannabis com no máximo 500 membros, todos adultos. Somente os membros do clube podem consumir seu produto.

"Temos dois objetivos: reprimir o mercado negro e melhorar a proteção de crianças e jovens", disse o ministro da Saúde, Karl Lauterbach, no início de um debate turbulento em que a oposição o acusou de promover o uso de drogas.

"O senhor está afirmando com toda a seriedade que, ao legalizar mais drogas, conteremos o uso de drogas entre os jovens", disse o parlamentar democrata-cristão Tino Sorge.

"Essa é a coisa mais estúpida que já ouvi."

Mas Lauterbach disse que isso equivalia a "enfiar a cabeça num buraco": não apenas o uso da maconha havia aumentado entre os jovens, cujos cérebros em desenvolvimento estavam particularmente ameaçados, mas as drogas nas ruas eram mais fortes e mais impuras hoje em dia, aumentando muito seus danos.

Estima-se que cerca de 4,5 milhões de alemães usem maconha.