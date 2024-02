Ataque russo com drone em Odessa, na Ucrânia, deixa 3 mortos, segundo Kiev

KIEV (Reuters) - Um drone russo atingiu uma área comercial no porto ucraniano de Odessa, no Mar Negro, matando três pessoas, disseram os militares ucranianos e o governador regional Oleh Kiper nesta sexta-feira.

Segundo os militares, a Rússia lançou 31 drones contra a Ucrânia durante a noite, com as defesas aéreas destruindo 23 deles.

Em um post no aplicativo de mensagens Telegram, as militares Forças do Sul disseram que interceptaram nove drones, mas um deles atingiu uma área próxima ao porto, causando um incêndio.