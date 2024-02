China e EUA discutem cooperação militar entre Rússia e Coreia do Norte

Por David Brunnstrom e Katharine Jackson

WASHINGTON (Reuters) - Uma autoridade norte-americana no tema da Coreia do Norte realizou nesta semana uma chamada de vídeo com o enviado da China para temas da Península das Coreias, na qual ambos discutiram o aumento da cooperação militar entre Moscou e Pyongyang, afirmou nesta sexta-feira o Departamento de Estado norte-americano.

A autoridade norte-americana para a Coreia do Norte, Jung Pak, e seu par na China, Liu Xiaoming, também conversaram sobre o “comportamento cada vez mais desestabilizador” da Coreia do Norte, informou o Departamento de Estado em comunicado.