Conversas sobre acordo Mercosul-UE estão suspensas até junho, diz Paraguai

ASSUNÇÃO (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Rubén Ramírez, disse nesta sexta-feira que as negociações entre o Mercosul e a União Europeia sobre um acordo de livre comércio serão suspensas até as eleições parlamentares europeias, que ocorrem em junho.

Ramírez disse que se reuniu com o alto representante da UE para Assuntos Externos e Política de Segurança, Josep Borrell, à margem de uma reunião do G20 no Brasil.

"Ele me expressou a impossibilidade de chegar a um acordo pelo menos até a conclusão das eleições parlamentares a serem realizadas em 9 de junho na Europa e, portanto, é um acordo que permanece pendente de monitoramento", disse o chanceler paraguaio.