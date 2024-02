Lira diz que havia descompasso com governo e garante que emendas serão reconstituídas

Sobre as emendas parlamentares, Lira garantiu que "vão ser reconstituídas, claro".

"O acordo do governo com o Parlamento tem números entre Câmara e Senado para emendas de comissão", afirmou.

Lira vem mandando recados a Lula sobre a relação com Congresso. No início do mês, ao abrir o ano legislativo, o presidente da Câmara fez um discurso duro e repleto de cobranças. Nesta-quinta, voltou a um dos temas abordados na inauguração dos trabalhos e apontou para o não cumprimento de acordos, algo que, na política, é mal-visto.

"Acordos são feitos para serem cumpridos, faz parte da governabilidade. Quando isso não está certo, você tem que chamar a atenção para o problema", disse o deputado, lembrando que o governo depende do Congresso para aprovar e manter textos de seu interesse.

As declarações desta sexta-feira ocorreram um dia após a publicação, em edição extra do Diário Oficial, de decreto que estabelece um cronograma para o pagamento de emendas parlamentares neste ano, nos termos de acordo fechado com parlamentares na tentativa de evitar a derrubada de vetos ao Orçamento.

Em janeiro, Lula sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024 com as bases para as contas do ano, mas vetou dispositivos que definiam prazos para o pagamento das emendas.