Suíça quer sediar cúpula para discutir paz na Ucrânia

“A pedido da Ucrânia, pretendemos organizar até o verão uma conferência de cúpula sobre a paz na Ucrânia”, disse o ministro das Relações Exteriores suíço, Ignazio Cassis, à Assembleia Geral da ONU.

“Eu gostaria, portanto, de aproveitar esta oportunidade para convidar todas as nações... a trabalharem em busca do nosso objetivo comum.” O plano de paz de Zelenskiy exige a restauração da integridade territorial ucraniana, a retirada de todas as tropas russas, a proteção aos suprimentos de alimentos e energia, a segurança nuclear e a soltura de todos os prisioneiros de guerra. “A Rússia não pode ignorar a voz da maioria mundial se quisermos adotar uma posição por princípios e agir juntos. A fórmula da paz... representa exatamente essa oportunidade”, afirmou o chanceler ucraniano, Dmytro Kuleba, à Assembleia Geral. “Ninguém deve perder tempo com os planos fúteis de Kiev, para que haja negociações com base na chamada fórmula da paz de Zelenskiy”, rebateu o embaixador da Rússia na ONU, Vassily Nebenzia. “Isso não é nada além de um ultimato à Rússia e uma tentativa de atrair o maior número possível de países para reuniões intermináveis sobre este projeto utópico.” A resistência ucraniana depende da ajuda do Ocidente para o fornecimento de recursos financeiros e equipamentos. Os estoques de munição se tornaram um assunto crítico para Kiev, depois que os combates se transformaram em batalhas de artilharia. A aprovação de bilhões de dólares em ajuda militar adicional dos Estados Unidos foi atrasada por meses pelo Congresso norte-americano.