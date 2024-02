Líderes europeus prometem em Kiev apoiar a Ucrânia

Fora de Kiev, a guerra continua. Drones russos atacaram o porto de Odessa pela segunda noite consecutiva, atingindo um edifício residencial e matando uma pessoa, de acordo com o governador regional. Em Dnipro, um drone russo atacou um apartamento, e as equipes de resgate retiraram dois corpos do local.

Uma fonte em Kiev afirmou que drones ucranianos causaram um incêndio em uma usina siderúrgica russa, que uma autoridade do país disse ser em Lipetsk, a 400 quilômetros da Ucrânia e responsável por cerca de 18% da produção nacional.

Meloni e Trudeau devem assinar acordos de segurança com Zelenskiy durante a visita, parecidos com aqueles já realizados com França e Alemanha, no valor de bilhões de dólares.

Contudo, 61 bilhões de dólares prometidos pelo presidente norte-americano, Joe Biden, estão sendo bloqueados pelos republicanos do Congresso dos EUA, jogando sombras sobre os planos de Kiev de expulsar os militares russos, que têm número muito maior de efetivo e melhores equipamentos.

Biden deve participar neste sábado de uma conferência por vídeo com líderes do G7, com Zelenskiy convidado a participar.

O Ocidente vê a invasão como um ato injustificável de agressão que deve ser rechaçado. A Itália, atual presidente do G7, afirmou ser vital contestar a percepção de que as nações estão estafadas pelo conflito e que a Rússia o está vencendo.