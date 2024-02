Trump mira nova vitória tranquila na Carolina do Sul, e Haley promete continuar lutando

Por Alexandra Ulmer e Joseph Ax

COLUMBIA, CAROLINA DO SUL (Reuters) - O ex-presidente norte-americano Donald Trump tentará neste sábado consolidar seu status de indicado do Partido Republicano à eleição presidencial nas primárias da Carolina do Sul.

Enquanto isso, sua única adversária que permanece na disputa, a ex-embaixadora na ONU, Nikki Haley, quer ter uma performance melhor do que a esperada em seu próprio Estado para alavancar sua permanência na campanha por mais tempo.