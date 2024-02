Israel realiza novos ataques no Líbano e Hezbollah derruba drone

BEIRUTE/JERUSALÉM (Reuters) - Israel realizou ataques aéreos perto da cidade libanesa de Baalbek nesta segunda-feira, matando pelo menos dois membros do Hezbollah, segundo fontes no Líbano, em seu mais profundo ataque ao país vizinho desde o início das hostilidades com o grupo apoiado pelo Irã em outubro do ano passado.

O Exército israelense disse que atacou alvos do Hezbollah no interior do Líbano, mas não forneceu mais detalhes. O Hezbollah não fez comentário imediato.

Os ataques atingiram uma área a cerca de 18 km da cidade de Baalbek, que é conhecida por suas ruínas antigas, um Patrimônio Mundial da Unesco. Parte da região do Vale de Bekaa, na fronteira com a Síria, a área é um reduto político do grupo xiita Hezbollah. As fontes disseram que Israel realizou dois ataques simultâneos.