Suprema Corte dos EUA expressa reservas sobre leis do Texas e da Flórida que restringem poder de plataformas

O juiz conservador Samuel Alito, em uma fala incisiva, questionou a advogada-geral dos EUA, Elizabeth Prelogar, se o termo "moderação de conteúdo" seria um eufemismo para censura, ecoando preocupações expressas por autoridades da Flórida, do Texas e comentaristas conservadores.

A Suprema Corte tem uma maioria conservadora de 6 a 3.

Clement disse aos juízes que as plataformas querem promover o diálogo aberto, acrescentando que, ao contrário das alegações dos Estados, "vozes conservadores realmente floresceram nesses sites". Para ele, manter as leis seria perigoso para os jovens -- cujo uso de redes sociais está sendo cada vez mais estudado por seu possível impacto danoso -- porque as medidas de proteção poderiam ser minadas.

"Se temos prevenção de suicídio, teríamos que ter promoção de suicídio para evitar discriminação de pontos de vista. Isso nem deveria ser uma discussão", afirmou Clement.

A lei da Flórida exige que grandes plataformas "hospedem certo discurso que, de outra forma, prefeririam não hospedar" ao proibir censura ou banimento de um candidato político ou um "empresa jornalística".

A lei do Texas proíbe empresas de redes sociais com pelo menos 50 milhões de usuários ativos mensais de agirem para "censurar" usuários com base em "pontos de vista" e permite que usuários ou o procurador-geral do Texas entrem com ações judiciais para aplicá-la.