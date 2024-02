Biden enfrenta voto de protesto sobre Gaza em Michigan; pesquisas mostram Trump à frente de Haley

"É importante não perder de vista o fato de que qualquer voto que não seja dado a Joe Biden apoia um segundo mandato de Trump", disse Whitmer à CNN.

Ela lembrou da proibição de viagens imposta por Trump para pessoas de países muçulmanos quando ele era presidente. "Um segundo mandato de Trump seria devastador", disse Whitmer.

Uma autoridade da campanha de Biden disse: "Estamos levando isso a sério. O próprio presidente tem dito repetidamente que ouve esses manifestantes e que acha que a causa deles é importante".

Biden venceu Trump em Michigan por 2,8 pontos percentuais na eleição de 2020. Trump venceu a democrata Hillary Clinton no Estado por menos de um ponto percentual quando conquistou a Presidência em 2016. Esses resultados explicam por que ambos os candidatos querem obter apoio agora.

Do lado republicano, Michigan alocará seus delegados para a convenção partidária de julho com base na primária desta terça-feira, abertas a todos os eleitores, e no caucus -- assembleia de eleitores -- de 2 de março, no qual os membros ativos do partido escolhem o candidato.

As pesquisas de opinião mostram que Trump tem uma vantagem média de quase 57 pontos percentuais sobre a rival Nikki Haley, segundo o site FiveThirtyEight.