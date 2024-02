Brasil rejeita nova proposta de tarifa para Itaipu, insiste em corte de 11,6%

"Quanto mais rápido fechar a tarifa, menor será o impacto que a Itaipu terá no seu fluxo de caixa para manter o preço da tarifa no Brasil", disse, ao comentar sobre a hipótese de que o valor fique acima dos atuais 16,71 dólares.

Em 2022, o Brasil conseguiu negociar com o Paraguai uma diminuição do Cuse para cerca de 19 dólares por quilowatt mês, ante o patamar de 22,60 dólares que vinha sendo praticado há cerca de 20 anos. Em 2023, o Cuse teve nova redução, para 16,7 dólares, patamar mantido no valor provisório de 2024.

DISCUSSÃO DO "ANEXO C"

Verri afirmou ainda que a questão conjuntural da tarifa de 2024 está se impondo sobre a discussão estrutural considerada mais importante, para rever as bases financeiras do acordo entre os países sobre a energia gerada, que permitirá uma visão de longo prazo para a hidrelétrica.

De acordo o diretor de Itaipu, o debate da tarifa de 2024 acabou passando na frente das discussões sobre as bases financeiras do Tratado de Itaipu, o chamado "Anexo C", que passou a ser passível de revisão no ano passado com a quitação da dívida da usina.

"O debate do Anexo nem iniciou ainda. Nós estamos ainda presos só à discussão mais conjuntural, que é da tarifa", disse, afirmando que o impasse sobre as questões do dia a dia não abrem espaço para a discussão "muito mais importante" da visão de Itaipu para os próximos 50 anos.