Como o Brasil está moldando o G20 para dar voz ao Sul Global

Por Lisandra Paraguassu e Leika Kihara e Marcela Ayres

BRASÍLIA (Reuters) - Ao assumir a presidência do G20 este ano, o Brasil trouxe para a presidência do bloco a determinação de colocar a voz do chamado Sul Global na mesa com as maiores economias do mundo e moldar as decisões para incluir anseios desses países, em um movimento que tem causado desconforto entre as nações mais ricas.

Dos sete países convidados pelo Brasil para fazer parte das negociações do bloco este ano, quatro fazem parte do chamado Sul Global: Angola, Egito, Nigéria e Emirados Árabes Unidos. Entraram ainda como convidados Bolívia, Uruguai e Paraguai, os países do Mercosul que não fazem parte do G20.